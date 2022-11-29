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Gelinim Mutfakta Ankara Bazlama kebabı tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği Ankara Bazlama Kebabı nasıl yapılır?

29.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Salı günü Ankara Bazlama kebabı yemeği yapılıyor. Bazlama te başına bile oldukça sevilirken kebap ile birleştiğinde enfes bir tada sahip oluyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan Ankara Bazlama kebabı tarifi yemek davetlerinizin favori lezzetlerinden olacak. İzleyiciler Ankara Bazlama kebabı nasıl yapılır? aramalarında bulunuyor. İşte Ankara Bazlama kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta Ankara Bazlama kebabı tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği Ankara Bazlama Kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç porsiyon 2
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 60dk

Ankara'da oldukça sevilerek tüketilen Ankara Bazlama kebabı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kebabın ve bazlamanın uyumu gönüllere taht kuruyor. Bu enfes tarifi herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 3 su bardağı dolusu un
  • Yarım paket yaş maya
  • Ilık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • İç harcı için:
  • 250 gr et(dananın sırt kısmından, derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletilecek)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, kekik
  • Sosu için:
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2-3 yemek kaşığı ılık su
  • Süslemek için:
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivri biber

TARİF

  • İlk olarak bazlama için, unu bir kaba alın ve tuzu ilave edin. Ayrı bir kasede ılık su ve mayayı eritip, una ekleyerek yoğurun.
  • Kulak memesi kıvamından daha yumuşak bir hamur elde edin. Gerekirse ılık su ilave edin. Yoğurduğunuz hamurun üzerine ıslak bir bez örterek, hamur 2 katına çıkana kadar ılık bir ortamda bekletin.
  • Mayalanan hamurdan iki bazlama çıkacağı için iki eşit bezeye ayırın. Tezgaha bol un serpin ve hamurları yuvarlayarak olarak, bir karış büyüklüğünde elinizle açın.
  • Açtığınız hamurları yağsız kızgın tavaya koyarak, arkalı önlü pişirin. Bazlamalar pişerken iki katına çıkacaktır. Bazlama piştikten sonra sıcaklığı geçene kadar bekletin. Ardından, kurumaması için bir poşete koyun.
  • Daha sonra iç harcını hazırlayın. Eti, zeytinyağı, kekik ve karabiber ile marine edip, bir kaç saat kadar buzdolabında bekletin. Ardından streç filme sararak, derin dondurucuya koyun.
  • Donan eti dondurucudan çıkartıp, müddet dışarıda bekletin. Bıçak yardımı ile kesilecek hale gelene kadar hafif çözdürün. Ardından döner gibi ince ince kesin.
  • İnce dilimlediğiniz döner şeklindeki etleri, tereyağında suyunu hafif çekene kadar kavurun. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip, bir süre soteleyin.
  • Ardından ince doğradığınız biberleri de ekleyerek, bir süre daha kavurun. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp doğrayın ve karışıma ilave edin. Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırarak iç harcını hazır hale getirin.
  • Üzerini süslemek için gerekli olan, domatesleri ve biberleri köz tavasında közleyin ve bir kenarda bekletin.
  • Sosu için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Domates salçasına biraz su ekleyerek, daha akışkan bir sos elde edip, tereyağına ekleyerek, kokusu çıkana kadar ateşte tutun ve ardından ocaktan alın.
  • Artık kebabı hazırlamaya geçebilirsiniz. Bazlamayı yarıya kadar, enine olacak şekilde kesin. İç harcını bazlamaların içine eşit şekilde yayın.
  • Domates sosunu etlerin üzerine gezdirin ve servis tabağına alın. Son olarak közlediğiniz biberleri ve domatesleri bazlamaların yanına koyarak, servis yapın.

AFİYET OLSUN!


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