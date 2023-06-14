YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Et Yemeği Tarifleri
    4. Gelinim Mutfakta Ankara kavurma tarifi! Leziz kavurma nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta Ankara kavurma tarifi! Leziz kavurma nasıl yapılır?

    14.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Ankara kavurması tarifi verildi. Kavurma en sevilen akşam Gelinim Mutfakta izleyicileri Ankara kavurması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Ankara kavurması tarifi...

    Gelinim Mutfakta Ankara kavurma tarifi! Leziz kavurma nasıl yapılır?

    Kavurma sevenler bu lezzeti günün her saatinde yiyebiliyor. Ankara kavurma tarifi de enfes tadıyla vazgeçilmez bir şölen sunuyor. Ankara kavurma tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

    MALZEMELER

    • Bir kilo kuşbaşı doğranmış dana eti
    • 2 adet kuru soğan
    • 3 adet domates
    • 3 adet sivri biber
    • Bir kahve fincanı sıvı yağ
    • Bir yemek kaşığı tereyağı
    • Tuz
    • Karabiber

    TARİF

    • Kuşbaşı etleri minik bir şekilde doğrayın ve etleri sacın içine koyun.
    • Kısık ateşte etleri suyunu salıp, geri çekene kadar bekleyin.
    • Soğanları da küçük küçük doğrayın.
    • Suyunu çeken etlerin içine ilave edip kavurmaya başlayın.
    • Bu aşamada sac tavanın içine yağları da ilave edin.
    • Soğanların dirilikleri gittikten sonra ince halkalar şeklinde doğradığınız biberleri tavaya ekleyin.
    • Yaklaşık 5 dakika sonra kabuklarını soyduğunuz, minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri tavaya alın ve kavurma işlemine devam edin.
    • Birkaç dakika sonra tuz ve karabiberi ekleyip tavanın kapağını kapatın.
    • Ocağın altını kısın ve domatesler suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin.
    • Domatesler suyunu tamamen çektikten sonra yemeğiniz hazırdır.

    gfhfgjgk_720

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gelinim Mutfakta beyti kebabı tarifiGelinim Mutfakta beyti kebabı tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    tarifi Gelinim Mutfakta kavurma

    En Çok Okunan Haberler

    Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

    Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

    'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı

    'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı

    Sütyensiz pozuyla nefes kesti! Dekoltesi dikkat çekti

    Sütyensiz pozuyla nefes kesti! Dekoltesi dikkat çekti

    Poz verirken şekilden şekile girdi! Sütyensiz tarzı dikkat çekti

    Poz verirken şekilden şekile girdi! Sütyensiz tarzı dikkat çekti

    Serenay Sarıkaya ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Frikik vermekten bakın nasıl kurtuldu

    Serenay Sarıkaya ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Frikik vermekten bakın nasıl kurtuldu

    Dekolteli tarzıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

    Dekolteli tarzıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

    Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

    Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

    Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

    İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

    İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

    Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

    Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

    Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

    Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.