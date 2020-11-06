Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 6 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 6 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 570. bölümünde gelinler katmer tatlısı yaparak en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 6 Kasım Cuma günü katmer tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Gaziantep’in en sevilen lezzeti katmeri yaparak en yüksek puanı alarak gün birincisi İlayda ve Aysun oldu. İki isim arasında kura çekildi ve çeyrek altının sahibi olan gelin İlayda seçildi. Gelinim Mutfakta programından en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 6 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin Ezgi olarak açıklandı.



