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Gelinim Mutfakta çıtır kat pasta tarifi! Pratik çıtır kat pasta nasıl yapılır?

19.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü çıtır kat pasta tarifi verildi. Milföy hamurundan hazırlanan bu pratik pasta tarifi oldukça beğenildi. Gelinim Mutfakta izleyicileri enfes görünen çıtır kat pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte anında hazırlanan çıtır kat pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta çıtır kat pasta tarifi! Pratik çıtır kat pasta nasıl yapılır?

Çıtır kat pasta tarifi enfes kreması ve çıtır hamuruyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Akşama gelecek misafirlerinize lezzetli ve kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız çıtır kat pasta tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Kreması için:
  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 4 adet milföy yaprağı
  • Çilek ve muz

TARİF

  • Öncelikle kreması hazırlanır. Vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılarak ocakta kıvam alana kadar pişirilir. Pişen kremaya vanilya eklenerek mikserle 5 dk kadar çırpılır. Sıkma torbasına alınarak buzdolabına soğuması için kaldırılır.
  • Milföyleri önce kare sonra dikdörtgen olacak şekilde kesilir ve çatal batırarak delikler açılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kızarana kadar pişirilir.
  • Pişen milföyler soğuduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Krema sıkılır ve meyve koyularak kat kat isterseniz 2 kat isterseniz 3 kat aynı işlem yapılır.
  • En son üzerine pudra şekeri serperek servis edilir.

AFİYET OLSUN!

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