Gelinim Mutfakta çıtır kat pasta tarifi! Pratik çıtır kat pasta nasıl yapılır?

Çıtır kat pasta tarifi enfes kreması ve çıtır hamuruyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Akşama gelecek misafirlerinize lezzetli ve kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız çıtır kat pasta tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER Kreması için:

3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilya

4 adet milföy yaprağı

Çilek ve muz

TARİF Öncelikle kreması hazırlanır. Vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılarak ocakta kıvam alana kadar pişirilir. Pişen kremaya vanilya eklenerek mikserle 5 dk kadar çırpılır. Sıkma torbasına alınarak buzdolabına soğuması için kaldırılır.

Milföyleri önce kare sonra dikdörtgen olacak şekilde kesilir ve çatal batırarak delikler açılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kızarana kadar pişirilir.

Pişen milföyler soğuduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Krema sıkılır ve meyve koyularak kat kat isterseniz 2 kat isterseniz 3 kat aynı işlem yapılır.

En son üzerine pudra şekeri serperek servis edilir.

AFİYET OLSUN!

