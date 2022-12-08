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Gelinim Mutfakta çok acılı piliç tarifi! Tadı dillere destan çok acılı piliç nasıl yapılır?

08.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü çok acılı piliç yapılıyor. Tavuğun çeşitli tariflerinden yararlanmak isteyenler için en uygun fırsat olan çok acılı piliç acı sevenlerin favori lezzeti olacak. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan çok acılı piliç tarifi sizin ve sevdiklerinizin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alacak. İzleyiciler 'Çok acılı piliç kebabı nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte nefis çok acılı piliç tarifi...

Gelinim Mutfakta çok acılı piliç tarifi! Tadı dillere destan çok acılı piliç nasıl yapılır?

En sevilen tatlar arasında bulunan acı yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Tavukla mükemmel bir uyum sağlayana acıyı seviyorsanız çok acılı piliç tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bu eşsiz lezzet yiyen herkesin iştahını kabartıyor.

MALZEMELER

  • 400 gram tavuk piliç
  • 3 yemek kaşığı soğan suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı süt
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı acı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • Kekik
  • 3 diş sarımsak

TARİF

  • Tereyağı ve su hariç bütün malzemeleri karıştırıp iyice harmanlayın
  • Tereyağını tencerede eritin.
  • Ardından soslu tavuk piliçleri ve sarımsakları koyup kavurun.
  • Soğan suyuyla birlikte sütü de ekleyip pişirin.
  • En son baharatlarını ekleyip tavuklar suyunu çekene kadar pişirip servis yapabiliriz.

AFİYET OLSUN!

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