Gelinim Mutfakta’da bu sefer de kaynanalar tartıştı

Gelinim Mutfakta’da bugün de kaynanalar kapıştı. Reyhan Hanım, Hanife Hanım’a "Siz de Başak'ın eğrisini, doğrusunu hiç görmüyorsunuz. Ben Ezgi'nin hatasını söylüyorum. Siz de deyin. Bak, hayranlarınız bile sizi seviyor, onu sevmiyorlar. Artık bıktılar Başak'ın bağırtısından, gürültüsünden" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

HANİFE HANIM GELİNİ BAŞAK'I SAVUNDU

Hanife Hanım, bu sözlere katılmadığını belirterek "Siz, çileden çıkarıyorsunuz. Başak, öyle bağıran bir kişi değil!" diyerek Reyhan Hanım ve Başak'ı suçladı.

Reyhan Hanım, büyükleriyle konuşma biçimini beğenmediğini söylediği Başak için "Ay benim öyle bir gelinim olsa, kafayı yerim" diyerek Başak hakkındaki görüşünü belirtti.

Hanife Hanım ise gelini Başak'ı savunup Ezgi'ye laf atarak tartışmayı sürdürdü.

