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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 20 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 01:33 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 20 Haziran Pazartesi günü 324. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler brokolili tavuklu graten yaptılar. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 20 Haziran Pazartesi günü çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 20 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 324. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kayınvalidelerden en yüksek puanları Ezgi Yıldırım, Sevinç Ünveren, Hatice Karabulut ve Gülcan Ekici aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Fatih Ürek son bölümde günün en düşük puan alan yarışmacını açıkladı. 'Çok karışık bir puanlama var' diyen sunucu Ürek, sadece günün en yüksek puanını alan ismi açıkladı. Ezgi Yıldırım, Sevinç Ünveren, Hatice Karabulut ve Gülcan Ekici arasından, günün en yüksek puanını Ezgi aldı. 18 puanla gün birincisi olan Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

BESİME HANIM VE GÜLCAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gelinim Mutfakta 324. bölümde Besime Hanım ve Gülcan, sonu gözyaşları ile biten bir tartışma yaşadılar

Gülcan, kaynanası Besime Hanımın odada söylediklerine çok öfkelendi. Besime Hanımın özellikle iş hayatında başarısız olmasını üstüne basa basa söylemesi üzerine Gülcan, yaptıklarını ve görümcesinin kıskançlığının etkilerini anlatmaya başladı. Besime Hanımın sürekli olarak hatalı da olsa kızının yanında olmasını eleştiren Gülcan, aile ortamının büyük bir sorunu olarak gördüğü davranışlarını yüzüne vurdu. Besime Hanım ise, söylediklerinin arkasında durdu. Kızını, Gülcan'a karşı bu bölümde de korumaya devam etti. Gülcan'ın özellikle anlattığı bir durum gelin ve kaynanayı gözyaşlarına boğdu.

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