Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Stüdyoda büyük gerginlik! Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı sonuçları

Gelinim Mutfakta 322. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan eşit ve yüksek puanları Ezgi Yıldırım, Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün en düşük puanını alan gelini Sevinç oldu. Gün birincisi ise Ezgi, Hatice ve Gülcan oldu. Daha sonra kura çekimi gerçekleşti ve çeyrek altını Gülcan aldı.

GÜLCAN İLE HÜSNİYE HANIM ARASINDA GERGİN ANLAR

Gelinim Mutfakta 322. bölümde Hüsniye Hanım, gelinin masasına yapıştırdığı "Lezzetin Kraliçesi" yazan kağıt süsünü ters çeviren Gülcan ile sert bir şekilde tartıştı.

Hüsniye Hanım yarışma başlamadan önce "Lezzetin Kraliçesi" yazan kağıt süsünü gelini Hatice'nin masasına yapıştırdı. Gülcan bu durumdan rahatsız oldu ve Ezgi'yi de kullanarak yazıyı ters çevirdi. Diğer tarafta da dünün eğlencesi olan 'Robotiçe Hatice' yazıyordu. Kaynanalar odasından olan biteni izleyen Hüsniye Hanım bir hışımla mutfağa dalarak Gülcan'a engel olmaya çalıştı. Gülcan karşısında öfkeden deliye dönmüş Hüsniye Hanımı görünce şaşkınlık yaşadı. İkili arasındaki sert atışmayı mutfağa giren Reyhan Hanım da dahil engeleyemedi.