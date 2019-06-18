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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Stüdyoda büyük gerginlik! Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 18 Haziran Salı günü 322. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Hüsniye Hanım ile Gülcan arasında sert tartışma yaşandı. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 18 Haziran Salı günü çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Stüdyoda büyük gerginlik! Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı sonuçları

Gelinim Mutfakta 322. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan eşit ve yüksek puanları Ezgi Yıldırım, Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta günün en düşük puanını alan gelini Sevinç oldu. Gün birincisi ise Ezgi, Hatice ve Gülcan oldu. Daha sonra kura çekimi gerçekleşti ve çeyrek altını Gülcan aldı.

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GÜLCAN İLE HÜSNİYE HANIM ARASINDA GERGİN ANLAR
Gelinim Mutfakta 322. bölümde Hüsniye Hanım, gelinin masasına yapıştırdığı "Lezzetin Kraliçesi" yazan kağıt süsünü ters çeviren Gülcan ile sert bir şekilde tartıştı.

Hüsniye Hanım yarışma başlamadan önce "Lezzetin Kraliçesi" yazan kağıt süsünü gelini Hatice'nin masasına yapıştırdı. Gülcan bu durumdan rahatsız oldu ve Ezgi'yi de kullanarak yazıyı ters çevirdi. Diğer tarafta da dünün eğlencesi olan 'Robotiçe Hatice' yazıyordu. Kaynanalar odasından olan biteni izleyen Hüsniye Hanım bir hışımla mutfağa dalarak Gülcan'a engel olmaya çalıştı. Gülcan karşısında öfkeden deliye dönmüş Hüsniye Hanımı görünce şaşkınlık yaşadı. İkili arasındaki sert atışmayı mutfağa giren Reyhan Hanım da dahil engeleyemedi.

AYNUR HANIM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gelinim Mutfakta 322. bölümde gelini Sevinç'in, kendisi hakkında söylediklerini duyan Aynur Hanım gözyaşlarını tutamadı.

Aynur Hanım, gelini Sevinç'in kendisi hakkındaki söylediklerini gün sonu değerlendirmesinde şaşkınlıkla izledi. Özellikle Sevinç'in "Benim kaynanamla aram iyi; o da, ben iyi olduğum için olabilir. Kendini baskın göstermeye çalışıyor; ama, benim üzerimde olmuyor. Evlendiğimizde herşeyimize karışıyordu. O karışıyordu da, biz izin vermiyorduk. Çok fazla anne-kız gibi değiliz. Öyle gelin-kaynana gibi de değiliz" sözleri Aynur Hanımı kırmaya yetti. Duydukları karşısında gözleri dolan Aynur Hanım anlatıldığı gibi bir kayanana olmadığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

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