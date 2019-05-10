Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 10 Mayıs Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 10 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 60. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 300. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 60. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Gelinim Mutfakta’da 300’üncü bölüm birincisi 67 puanla Ezgi oldu. Ezgi, bileziklerini 60’a tamamladı. 59 puan alan Gülcan haftayı ikinci bitirdi.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün sonuncusu 7 puanla Güngör oldu, Güngör’ü 11 puanla Ceren takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 17 puan alan Gülcan oldu. 12 puan alan Ezgi günü ikinci tamamladı.

Haftalık değerlendirmenin sonunda son ikiye ise Güngör ve Ceren kaldı. Hafta boyunca 53 puan toplayan Güngör yarışmaya veda etti. 57 puan alan Ceren haftayı üçüncü tamamladı.