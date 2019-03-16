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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2019 02:32 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 260. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 15 Mart Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 52. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 15 Mart 2019'da yayınlanan 260. bölümünde Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “kağıt helvalı magnolia” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 260. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Aynur-Neslihan Gökçül ile Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti aldı. 11 puanla Ezgi ve Güneş gün sonuncusu oldu. 16 puan alan Gülcan günü birincilikle tamamladı, 14 puan alan Neslihan ise günü ikincilikle tamamladı. Haftanın sonuncusu 56 puan alan Neslihan oldu. Gelinim Mutfakta'nın 52. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana Neslihan ve kayınvalidesi Aynur Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 260. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. 59 puan alan Ezgi, son anda elenmekten kurtuldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 73 puanla Gülcan oldu. 60 puan alan Güneş, haftayı ikincilikle tamamladı.


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