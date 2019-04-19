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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 19 Nisan Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 22:50 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmanın 57. hafta finalinde kendilerine ayrılmış olan mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler, meydana getirdikleri yemekleri tadıma sundu. Yarışmaya 19 Nisan Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 19 Nisan Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 57. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Handan-Meltem Nur Akdemir ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı.

Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem’i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı. Haftalık değerlendirme sonunda, son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan gelin Meltem ve kayınvalide Handan Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta” ile yarıştılar.

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55’e tamamladı.

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