Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 30 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "havuçlu portakallı kek” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Elif-Çiğdem Akçam ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı. ve Gelinim Mutfakta'nın 68. hafta finalinde gelin Hülya ve kayınvalide Zeynep Hanım yarışmadan elenen isimler oldu.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 68. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Hüsniye-Hatice Karabulut çiftleri aldı. Ancak 5 altın bileziğin sahibi Hatice oldu.

