MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:28 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 68. hafta finalinde gelinler havuçlu portakallı kek yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 30 Ağustos Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 30 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "havuçlu portakallı kek” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Elif-Çiğdem Akçam ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı. ve Gelinim Mutfakta'nın 68. hafta finalinde gelin Hülya ve kayınvalide Zeynep Hanım yarışmadan elenen isimler oldu.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 340. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 68. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Hüsniye-Hatice Karabulut çiftleri aldı. Ancak 5 altın bileziğin sahibi Hatice oldu.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Ünlü çiftten romantik paylaşım!Ünlü çiftten romantik paylaşım!
Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dirKainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta kim elendi gelinim mutfakta birincisi gelinim mutfakta 30 ağustos cuma

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz! Yemekteyiz 30 Ağustos Cuma sonuçları

Yemekteyiz finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz!

Berkay-Özlem Ada Şahin'den romantik paylaşım!

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Ümit Erdim: En büyük hanımcı Efendimiz'dir

Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir

Nursel Köse'den itiraf: Ulrich Mertin ile evlendik

'Sizlerden sakladım' dedi itiraf etti!

Hülya Avşar'dan duş sonrası paylaşım

Duş sonrası paylaşım

Bar Refaeli üçüncü bebek haberini böyle verdi

Festivalde onu görenler şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.