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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 00:13 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 365. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 73. hafta finalinde gelinler pişmeyen muzlu cheesecake yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 4 Ekim Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 4 Ekim Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 365. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri pişmeyen muzlu cheesecake tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 365. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Yasemin-Filiz Turan çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 73. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Yarışmada bu hafta Filiz ve kayınvalidesi Yasemin Hanım elendi.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları Nur-Kıymet Çoban ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri aldı. Bu hafta 5 altın bileziğin sahibi ise Kıymet oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 365. bölümde gün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazandı. Filiz 4 puanla sonuncu oldu, Filiz'i 12 puanla Elif takip etti. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Kıymet Çoban ve Dilek Akıncıoğlu aldı. 16 puan toplayan Kıymet çeyrek altını kazandı. 15 puanın sahibi Dilek Akıncıoğlu günü ikincilikle tamamladı.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Kıymet Çoban ve Dilek Akıncıoğlu aldı. Çeyrek altını ise Kıymet kazandı.


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