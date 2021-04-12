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Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne? Dudu ne zaman dönecek?

12.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'nın en genç yarışmacısı Dudu, programdan ayrılmıştı. Günler sonra telefon ile canlı yayına bağlanan Dudu herkesi gözyaşlarına boğdu. Hastalığı sebebi ile yarışmadan çekilen Dudu'nun ne hastalığı olduğu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne? Dudu ne zaman dönecek?

Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne? Dudu ne zaman dönecek?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’danın yarışmacılarından Dudu, geçtiğimiz bölümlerde kendi tercihi ile programdan ayrılmıştı. Hastalığından dolayı tedavi görmeye başlayan genç yarışmacı Dudu bir süre yarışmada yer almayacak. Gelinim Mutfakta’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Dudu, programa telefon ile bağlandı. Yarışmacının konuşması boyunca stüdyoda duygulu anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU'NUN NE HASTALIĞI VAR?

Henüz 18 yaşında olan Dudu yarışmaya girdiği haftadan beri aldığı yüksek puanlar ile dikkat çekiyordu. Ancak hastalığı nedeniyle haftanın finalinde yüksek puan almasına rağmen yarışmadan kısa bir süreliğine çekildi. Hastalığı nedeniyle yarışmaya veda eden yarışmacı şuanda tedavi görmektedir. 

Dudu’nun sağlık sorunu ve hastalığı hakkında bir bilgi verilmedi. İlerleyen bölümlerde konu ile ilgili programda bir açıklama yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir. 

Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne? Dudu ne zaman dönecek?

GELİNİM MUTFAKTA DUDU NE ZAMAN DÖNECEK? 

Mersin'in Tarsus ilçesinden yarışmaya dahi olan Dudu tedavisinin ardından önümüzdeki hafta yarışmaya dönebileceğini söyledi. 

GELİNİM MUTFAKTA DUDU AKDEMİRBEY KİMDİR?

8 Mart Pazartesi günü gelinim mutfakta yarışmasına yeni gelen gelin Dudu Akdemirbey oldu. Henüz 18 yaşında olan Dudu 3 ay önce evlendi. Uzun süredir programı takip ettiği için kaynanasını ikna edip programa katıldığını dile getirdi.

Pandemi sürecinde evlendiğini açıklayan Dudu eşi ile ilk tanıştığında eşinin sözlü olduğunu, bunu bildiğini ve sevmediği için çıktığını dile getirirken, kaynana Nuray oğlunun sözlüsünü çok sevdiğini, oğlunun başka biri ile çıkmaya başladığını duyunca çok üzüldüğünü açıkça dile getirdi.

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Kanal D
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