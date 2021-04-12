Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne? Dudu ne zaman dönecek?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’danın yarışmacılarından Dudu, geçtiğimiz bölümlerde kendi tercihi ile programdan ayrılmıştı. Hastalığından dolayı tedavi görmeye başlayan genç yarışmacı Dudu bir süre yarışmada yer almayacak. Gelinim Mutfakta’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Dudu, programa telefon ile bağlandı. Yarışmacının konuşması boyunca stüdyoda duygulu anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU'NUN NE HASTALIĞI VAR?

Henüz 18 yaşında olan Dudu yarışmaya girdiği haftadan beri aldığı yüksek puanlar ile dikkat çekiyordu. Ancak hastalığı nedeniyle haftanın finalinde yüksek puan almasına rağmen yarışmadan kısa bir süreliğine çekildi. Hastalığı nedeniyle yarışmaya veda eden yarışmacı şuanda tedavi görmektedir.

Dudu’nun sağlık sorunu ve hastalığı hakkında bir bilgi verilmedi. İlerleyen bölümlerde konu ile ilgili programda bir açıklama yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU NE ZAMAN DÖNECEK?

Mersin'in Tarsus ilçesinden yarışmaya dahi olan Dudu tedavisinin ardından önümüzdeki hafta yarışmaya dönebileceğini söyledi.