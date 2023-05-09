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Gelinim Mutfakta güveçte lahana bohçası tarifi! Nefis lezzetiyle güveçte lahana bohçası nasıl yapılır?

09.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü güveçte lahana bohçası tarifi verildi. Yemek davetlerinde özel olarak hazırlanan güveçte lahana bohçası tarifi oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri güveçte lahana bohçası nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz güveçte lahana bohçası tarifi...

Gelinim Mutfakta güveçte lahana bohçası tarifi! Nefis lezzetiyle güveçte lahana bohçası nasıl yapılır?

Güveçte lahana bohçası lahana sarması sevenlerin favorisi oluyor. Enfes lahana sarması lezzetini güvece taşıyarak enfes bir tat sunan güveçte lahana bohçası tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 orta boy lahana
  • 3 su bardağı çok iyi yıkanmış pirinç
  • 2 kaşık domates salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 büyük demet ince kıyılmış maydanoz
  • 4 adet doğranıp yağda hafif kavrulmuş soğan
  • Bolca kuru nane, kimyon, karabiber, pul biber
  • 1-2 Diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz

TARİF

  • Tüm malzemeyi karıştırıp bir kenara koyun.
  • Büyük bir tencerede kaynayan suya kökü oyularak çıkarılan lahanayı oturtup yaprakları tek tek ayırıp 2 dakika başka tencerede haşlayıp sarılacak ebatlarda kesin.
  • Güveci yağlayın lahanadan kalan parçaları altına yerleştirin.
  • İçini doldurduğunuz lahanaları uçları ister acık ister kapalı sarın, içi pişince dökülmez merak etmeyin.
  • Tenceremize güzelce dizin, üzerine yarım çay bardağı zeytin yağı döküp üzerine dolduracak kadar su doldurun.
  • Bir tabakla kapatıp üzerine kapağı kapatalım.
  • Orta ateşte, kaynayınca kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.
  • Ortalama 40 dakika sonra söndürün ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyunca dilediğiniz gibi servis edin.

AFİYET OLSUN!

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