Gelinim Mutfakta HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2022 bu hafta ELENEN oldu mu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi bugün belli olacak. Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün final günü. Bugün kaynanaların vereceği son puanların ardından haftanın kazananı belli olacak. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi en yüksek puanı toplayarak Hatice oldu. Hatice kayınvalidelerden 21 puan aldı. Merve 11, Zerrin 11 ve Yeşim 9 puanla günü tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta 2 isim aynı puanı aldı. Gelinim Mutfakta'da son sırada yer alan iki gelin'in normalde şartlarda elenmesi gerekirken, Gelinim Mutfakta ekibinin kararı ile veda eden kimse olmadı. Zerrin ve Merve elenmekten kurtuldu.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta’da rekabet kızışıyor.

