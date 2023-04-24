Gelinim Mutfakta kabak kapama tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği kapak kapama nasıl yapılır?

Kabak kullanılarak yapılan yemekler oldukça seviliyor. Hafif bir lezzete sahip olan kabak kapama da hem görünümü hem de tadıyla gönüllere taht kuruyor. Eşsiz kabak kapama tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER Sos için:

1 diş sarımsak

1 adet soğan

1 avuç fesleğen

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

400 ml domates püresi

Tuz, karabiber

Ayrıyeten:

3 adet yumurta

Tuz, karabiber

4 adet büyük kabak

100 ml sıvı yağ

Bir tabak un

Rendelenmiş parmesan peyniri

Rendelenmiş mozzarella peyniri

TARİF Sos için soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı rendeleyin.

Fesleğeni yıkayıp doğrayın. Küçük bir tencerede sıvı yağı ısıtıp soğan ve sarımsağı soteleyin.

Doğranmış fesleğeni ve salçayı ekleyip biraz kavurun.

Domates püresini ilave edin ve kısık ateşte 20 dakika kadar kaynatın.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Kabakları kızartmak için geniş bir kasede yumurtaları çırpın ve biraz tuz, karabiber ekleyin.

Kabakların uç kısımlarını kesin ve uzunlamasına incecik dilimleyin. 1/3 ayırıp tuzlayın ve kenara alın.

Tavada yağı kızdırın.

Diğer kabak dilimlerini önce una ve sonra yumurtaya bulayıp kızartın.

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 26 cm’lik yuvarlak borcamı veya fırın kalıbını tereyağı ile biraz yağlayın ve ayırdığınız kabakları biraz üst üste gelecek şekilde kalıba yan yana yerleştirin.

Uç kısımları biraz dışarıya sarkması gerekiyor.

Ardından lazanya yapar gibi ilk olarak üzerine biraz sos yayın.

Daha sonra kızartılmış kabak ile kaplayın ve üzerine parmesan ve mozzarella peyniri serpiştirin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

Son olarak sarkan kabakları içeriye doğru kapatın.

Önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

