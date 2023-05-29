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Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte tarifi! Mis kokulu kadınbudu köfte nasıl yapılır?

29.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü kadınbudu köfte tarifi verildi. Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz kadınbudu köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte tarifi! Mis kokulu kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Kadınbudu köfte kokusuyla nostalji yaşatan tarifler arasında yer alıyor. Büyüklerin severek tükettiğini kadınbudu köftesi pirinç ve kıymanın birleşimiyle enfes bir lezzete kavuşuyor.

MALZEMELER

  • 600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
  • 1 soğan
  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Panelemek için
  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • Yarım çay bardağı buğday unu
  • 1 yumurta
  • Kızartmak için
  • 2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

TARİF

  • Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin.
  • Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın.
  • Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.
  • Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin.
  • Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın.
  • Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.
  • Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.

AFİYET OLSUN!

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