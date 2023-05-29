Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte tarifi! Mis kokulu kadınbudu köfte nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü kadınbudu köfte tarifi verildi. Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz kadınbudu köfte tarifi...
Kadınbudu köfte kokusuyla nostalji yaşatan tarifler arasında yer alıyor. Büyüklerin severek tükettiğini kadınbudu köftesi pirinç ve kıymanın birleşimiyle enfes bir lezzete kavuşuyor.
MALZEMELER
600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
1 soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Panelemek için
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için
2~3 su bardağı ayçiçeği yağı
TARİF
Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin.
Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın.
Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.
Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin.
Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın.
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