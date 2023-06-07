Gelinim Mutfakta Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi! Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi verildi. Mıhlama lezzetini pazıyla buluşması enfes bir tat oluşturuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tadına doyum olmayan Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi...
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