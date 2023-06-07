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    4. Gelinim Mutfakta Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi! Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi! Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır?

    07.06.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi verildi. Mıhlama lezzetini pazıyla buluşması enfes bir tat oluşturuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tadına doyum olmayan Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi...

    Gelinim Mutfakta Karadeniz usulü pazı mıhlaması tarifi! Karadeniz usulü pazı mıhlaması nasıl yapılır?

    Pazı mıhlaması Karadenizlilerin sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Karadeniz usulü pazı mıhlaması hem kahvaltıda hem de gün içinde pratik ama lezzetli yiyecek arayanların yardımına koşuyor.

    MALZEMELER

    • 1 bağ pazı
    • 3 adet kuru soğan
    • 3 adet yumurta
    • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı nane
    • 2 diş sarımsak

    TARİF

    • Pazıları temizledikten sonra yıkayın ve ince ince doğrayın.
    • Tuzlu suda 10 dakika haşlayın.
    • Süzgece alıp suyunu iyice süzün.
    • Daha sonra bir tavanın içerisine soğan ve sarımsağı ince ince doğrayıp yaklaşık 5 dakika kadar yağda kavurun.
    • Üzerine haşlanmış pazıyı, naneyi ve karabiberi ilave edin.
    • Bütün malzemeleri birlikte 3 - 4 dakika tekrar kavurun.
    • Daha sonra tavanın içerisine göz göz çukurlar açıp, yumurtaları içlerine kırın.
    • Kısık ateşte tavanın üstü açık olacak şekilde pişirin.
    • Sıcak servis yapın.

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    AFİYET OLSUN!

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