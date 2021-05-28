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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi?

28.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programında haftanın finali bugün yayınlandı. Ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak için yarıştı. Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu 28 Mayıs gününde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte yanıtı...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi?

Bugün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak için yarıştı. İzleyiciler Gelinim Mutfakta puan tablosunu ve kimin birinci olduğunu merak edip araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve elenen ismi bugün yayınlanacak olan yeni bölüm sonrası belli olacak. Sevilen program saat 13:00'da Kanal D ekranlarında başlıyor. Gelinim Mutfakta'da dün yani 27 Mayıs gününde gün birincisi belli olmuştu. İki kişi aynı puanı almış ve kura sonucu Seda birinci olmuştu.

27 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Seda: 19
Esra: 19
Yağnur: 16
Neslihan: 6

GELİNİM MUTFAKTA KURALLARI

5 gün süresince her gün farklı yemekler yapılan programda süreler verilir ve kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin ise 1 çeyrek altın almaktadır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilmekte. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile birlikte yarışmadan elenmektedir.

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Kanal D
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