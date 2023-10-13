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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 13 Ekim 2023 puan durumu!

13.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara gelecek. Haftanın birincisi altın bileziklerin de sahibi olacak. Programı yakından takip eden seyirciler günün kazanan ve elenen ismini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte 13 Ekim 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 13 Ekim kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta en yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin Özlem olmuştu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Geçen hafta yarışmaya Gizem veda etmişti.

gelinim mutfakta nursel ergin

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 12 Ekim'de günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Yeşim sahalara dönerek bugün 25 tam puan aldı.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 EKİM 2023

Gelinim Mutfakta 13 Ekim Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta geçen haftanın (2-6 Ekim) puan durumu ise şu şekilde:
Tuğba: 65

Yeşim: 71

Özlem: 73

Gizem: 39

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