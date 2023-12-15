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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 15 Aralık 2023 puan durumu!

15.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara gelecek. Haftanın birincisi altın bileziklerin de sahibi olacak. Programı yakından takip eden seyirciler günün kazanan ve elenen ismini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta Aralık kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta, Gelinim Mutfakta'da bu hafta 10 altın bileziği kazanan gelin ve kaynanası henüz belli olmadı.

Geçen hafta altın bilezikleri toplamda 75 puan alarak kazanan gelin Tuğba gelin oldu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kaynanası henüz açıklanmadı.

Geçen hafta programda eleme yaşanmamıştı.

gelinim mutfakta nursel ergin

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz belli olmadı.

Geçen hafta çeyrek altını kazanan gelin İrem olmuştu.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 ARALIK 2023

Gelinim Mutfakta 15 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın günlük puan durumu (8 Aralık 2023 Cuma):
İrem: 12

Tuğba: 12

Aleyna: 11

Yeşim:9

Geçen haftanın haftalık puan durumu (4-8 Aralık 2023 Cuma):

Tuğba: 75

Yeşim: 71

İrem: 56

Aleyna: 52

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