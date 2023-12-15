Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 15 Aralık 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta Aralık kazanan ve elenen isim...
Bu hafta, Gelinim Mutfakta'da bu hafta 10 altın bileziği kazanan gelin ve kaynanası henüz belli olmadı.
Geçen hafta altın bilezikleri toplamda 75 puan alarak kazanan gelin Tuğba gelin oldu.
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kaynanası henüz açıklanmadı.
Geçen hafta programda eleme yaşanmamıştı.
Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz belli olmadı.
Geçen hafta çeyrek altını kazanan gelin İrem olmuştu.
Gelinim Mutfakta 15 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.
Geçen haftanın günlük puan durumu (8 Aralık 2023 Cuma):
İrem: 12
Tuğba: 12
Aleyna: 11
Yeşim:9
Geçen haftanın haftalık puan durumu (4-8 Aralık 2023 Cuma):
Tuğba: 75
Yeşim: 71
İrem: 56
Aleyna: 52