Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 22 Aralık 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta Aralık kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Altın bileziklerin sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Geçen hafta ödül Tuğba'nın kabul etmediği bilezikler de eklenince tam 20 altın bilezik oldu. Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 20 altın bileziği koluna takan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Son olarak İrem gelinin elendiği Gelinim Mutfakta'da bu hafta gelin henüz açıklanmadı.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta çeyrek altını Yeşim gelin kazanmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 ARALIK 2023

Gelinim Mutfakta 22 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 15 Aralık Cuma (geçen hafta) puan durumu:

Yeşim gelin: 83

Tuğba gelin: 76

Aleyna gelin: 61

İrem gelin: 46







