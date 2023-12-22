Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 22 Aralık 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta Aralık kazanan ve elenen isim...
Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Altın bileziklerin sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Geçen hafta ödül Tuğba'nın kabul etmediği bilezikler de eklenince tam 20 altın bilezik oldu. Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 20 altın bileziği koluna takan gelin Yeşim oldu.
Son olarak İrem gelinin elendiği Gelinim Mutfakta'da bu hafta gelin henüz açıklanmadı.
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta çeyrek altını Yeşim gelin kazanmıştı.
Gelinim Mutfakta 22 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.
Gelinim Mutfakta 15 Aralık Cuma (geçen hafta) puan durumu:
Yeşim gelin: 83
Tuğba gelin: 76
Aleyna gelin: 61
İrem gelin: 46