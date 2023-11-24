Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 24 Kasım 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 24 Kasım kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta, Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin kazananı henüz belli olmadı.

Geçen hafta Hilal'in diskalifiye olması sebebiyle Gelinim Mutfakta'da 10 bileziğin ilk 5 tanesi haftanın ilk 3 gününe göre, kalan 5 bilezik ise haftanın son 2 gününe göre değerlendirilerek verildi. 5 altın bileziği kazanan ilk isim Yeşim, ikinci isim ise Aleyna olmuştu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz belli olmadı. Geçen hafta yarışmada elenme yaşanmamıştı.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

Geçen hafta (17 Kasım 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi Yeşim gelin olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 24 Kasım Cuma puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandığında haberimiz güncellencektir.

Gçen haftanın puan durumu (17 Kasım 2023 Cuma):

Yeşim: 21

Aleyna: 20

Tuğba: 9

Gizem: 1







