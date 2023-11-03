Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 3 Kasım 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 3 Kasım kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta, hafta boyunca 81 puan alan Tuğba gelin 10 altın bileziğin de sahibi oldu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz belli olmadı. Geçen hafta yarışmadan hem Pınar hem de Ceren gelin elenmişti.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

Geçen hafta (27 Ekim 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 3 Kasım Cuma puan durumu henüz belli olmadı.

Geçen haftanın günlük puan durumu (27 Ekim 2023 Cuma):

Yeşim gelin: 21

Ceren gelin: 17

Tuğba gelin: 12

Pınar gelin: 8

Geçen haftanın haftalık puan durumu (23-27 Ekim 2023) :

Tuğba gelin: 81

Ceren gelin: 59

Yeşim gelin: 76

Pınar gelin: 29







