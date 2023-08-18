Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 18 Ağustos 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 18 Ağustos kazanan ve elenen isim...
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.
Hafta toplamında yüksek puanı toplayan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
Gelinim Mutfakta'nın yarışmaya veda eden gelin ve kaynanası henüz açıklanmadı.
Hafta toplamında düşük puanları alan ve yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimize eklenecektir.
Gelinim Mutfakta 18 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 17 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:
Melike: 15
Fatma: 15
Elif: 15
Tuğba: 9