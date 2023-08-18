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Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 18 Ağustos 2023 puan durumu

18.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bileziklerin de sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu mu? İşte 18 Ağustos 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 18 Ağustos kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

Hafta toplamında yüksek puanı toplayan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın yarışmaya veda eden gelin ve kaynanası henüz açıklanmadı.

Hafta toplamında düşük puanları alan ve yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 18 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 18 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 17 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:

Melike: 15

Fatma: 15

Elif: 15

Tuğba: 9

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