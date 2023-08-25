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Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 25 Ağustos 2023 puan durumu

25.08.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara gelecek. Haftanın birincisi bileziklerin de sahibi olacak. Geçtiğimiz hafta haftanın birincisi ve 14 altın bileziği kazanan gelin Tuğba Erurul ile Elif Akçam olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu mu? İşte 25 Ağustos 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 25 Ağustos kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Dtaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Yarışmadan elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

gelinim mutfakta nursel ergin

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 25 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 24 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:

Tuğba: 17

Melike: 15

Elif: 13

Fatma: 7

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