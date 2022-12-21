YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Pasta Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta Köstebek pasta tarifi! Herkesin bayılarak yediği köstebek pasta nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Köstebek pasta tarifi! Herkesin bayılarak yediği köstebek pasta nasıl yapılır?

21.12.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü en sevilen pasta tarifleri arasında yer alan köstebek pasta yapılıyor. Muz ve kremanın mükemmel uyumunun birleştiği köstebek pasta hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Görünüşü nedeniyle yapımının zor olduğu düşünülen köstebek pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız işte pratik köstebek pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta Köstebek pasta tarifi! Herkesin bayılarak yediği köstebek pasta nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon -

Köstebek pasta evde yapılan en lezzetli pasta tarifleri arasında yer alıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu pasta yiyen herkeste hayranlık uyandırıyor. Köstebek pasta tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Kek malzemeleri:
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilya
  • Krema için:
  • 1 poşet krem şanti
  • 1 paket toz krema
  • 2,5 su bardağı soğuk süt
  • 1 çay bardağı damla çikolata
  • İçine;
  • 4 adet muz

TARİF

  • Yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı kaplara alınır.
  • Şekerin yarısı beyaza yarısı sarıya eklenir.
  • Yumurta akını köpürüp koyu bir kıvam olana kadar mikserle çırpılır.
  • Yumurta sarısı şeker eriyene kadar çırpılır.
  • İçine sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir.
  • Un, kabartma tozu, vanilya ve kakao tel süzgeçte elenerek karışıma ilave edilir.
  • Mikserle iyice çırpılır.
  • Köpürttüğümüz yumurta akı karışıma ilave edip spatula yardımıyla alttan üste söndüremeden karıştırılır.
  • Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirilir ve karışım kalıba dökülür.
  • 170 derece önceden ısıtılmış fansız alt üst kısmı yanan fırında 45 dakika pişirilir.
  • Krema için şanti, toz krema ve süt bir kap içerisinde mikserle karıştırılarak hazırlanır ve en son damla çikolatalar eklenir. Kaşık yardımıyla karıştırılır.
  • Kek soğuyunca kenarı havuz gibi kesilip kaşık yardımıyla yarıya kadar oyulur.
  • Muzlar uzunlamasına kesilip içini doldurulur.
  • Üzerine krema kubbe olacak gibi doldurulur.
  • İçimden çıkan kek parçaları robottan geçirilip üzerine dökülür.
  • Kek parçaları ve krema fazla gelebilir, fazlasını kup bardağına koyarak küçük porsiyon tatlı hazırlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pastanedekilerden lezzetli: Nefis muzlu rulo pasta tarifiPastanedekilerden lezzetli: Nefis muzlu rulo pasta tarifi
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta köstebek pasta köstebek pasta tarifi köstebek pasta yapılışı isim pasta tarifleri refleks en lezzetli pasta tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı annesinin kopyası! Gören inanamadı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı annesinin kopyası! Gören inanamadı

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi!

64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi!

Gülse Birsel yıllar sonra açıkladı: Engin'le bunu defalarca konuştuk

Gülse Birsel yıllar sonra açıkladı: Engin'le bunu defalarca konuştuk

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.