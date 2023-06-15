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    4. Gelinim Mutfakta milföy mantı tarifi! Çıtır çıtır milföy mantı nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta milföy mantı tarifi! Çıtır çıtır milföy mantı nasıl yapılır?

    15.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü milföy mantı tarifi verildi. Milföyle hazırlanan mantı tarifi oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri milföy mantı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte çıtır çıtır milföy mantı tarifi...

    Gelinim Mutfakta milföy mantı tarifi! Çıtır çıtır milföy mantı nasıl yapılır?

    Mantı tariflerinin yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız milföy mantı tarifine göz atabilirsiniz. Bu pratik mantı çıtırtılı lezzetiyle gönüllere taht kuruyor.

    MALZEMELER

    • 1 paket milföy hamuru
    • 100 gr kıyma
    • 1 soğan
    • Tuz
    • Karabiber
    • Üzeri için
    • 30 gr tereyağı
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 2 diş sarımsak
    • Toz kırmızıbiber

    TARİF

    • Soğanı temizleyip kıyın. Kıymayı soğan, tuz, karabiber ilave ederek yoğurun. Milföy hamurlarını tepsiye yerleştirin.
    • Yumuşadığında bir milföyü önce dört eşit parçaya sonra da her parçayı tekrar dört eşit parçaya kesin.
    • Her parçaya nohut büyüklüğünde kıyma harcı yerleştirin. Hamurun dört ucunu bir araya getirerek kapatın ve yuvarlayın.
    • Yağlanmış fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin. Üzerleri kızarana kadar fırında pişirin.
    • Sarımsakları soyup ezin. Yoğurdu sarımsak ve tuz ile çırpın. Fırından çıkardığınız mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt ilave edin.
    • Tereyağını eritip toz kırmızıbiberi ekleyin. Mantının üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.

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    AFİYET OLSUN!

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