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Gelinim Mutfakta Miyase kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta 5. sezon şampiyonu Miyase Türkel kaç yaşında?

14.07.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtı merak ediliyor. 5. sezonuyla ekrana gelen yarışmada Miyase gelin ve kaynanası şampiyon oldu. Miyase'nin birinci olmasının ardından hayatı hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta 5. sezon şampiyonu Miyase Türkel kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta 5. sezon birincisi Miyase Türkel ve kaynanası oldu. Miyase Türksel ve kaynanası Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi oldu. Miyase Türkel'in hayatu ve biyografisi merak edildi. İşte detaylar...

MİYASE TÜRKEL KİMDİR?

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta’ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik evli ve aslen Amasyalı. İstanbul’da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var. Miyase isminin anlamı (Miyan-ser) yarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç anlamına gelmektedir.

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GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU!

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar. 14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.

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