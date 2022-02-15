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Gelinim Mutfakta patates karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Patates karnıyarık tarifi, yapılışı ve püf noktaları

15.02.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi ekrana gelen yeni bölüm ile merak konusu oldu. Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen programda yapılan diğer yemekler gibi patates karnıyarık tarifi de merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta patates karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Patates karnıyarık tarifi, yapılışı ve püf noktaları...

Gelinim Mutfakta patates karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Patates karnıyarık tarifi, yapılışı ve püf noktaları

Gelinim Mutfakta patates karnıyarık yemeği yaparak programda hünerlerini sergileyen yarışmacılar dolayısıyla merak konusu oldu. Nursel Ergin'in sunduğu programda son olarak Hasret ve kaynanası Nurten yarışmıştı. Akşam yemekleri için alternatif bir lezzet olan patates karnıyarık tarifini yarışmayı takip eden izleyiciler merak ediyor. Gelinim Mutfakta patates karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına ve Patates karnıyarık tarifi, yapılışı ve püf noktalarına haberimizde yer verdik.

GELİNİM MUTFAKTA PATATES KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Genellikle Patlıcan ile pişirilen karnıyarık yemeği patates ile yapılıyor. Hafta içi her gün maharetlerini sergileyen gelin adayları patates karnıyarık yaparak kayınvalidelerden puan almaya çalışacaklar. İşte Patates karnıyarık tarifi...

PATATES KARNIYARIK MALZEMELERİ NELERDİR?

Patates karnıyarık malzemeleri:

4 adet patates
150 gr kıyma
1 adet soğan
1 adet domates
1 yeşil biber
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça
1 tutam maydanoz
Pulbiber
Karabiber
Tuz,kekik

Patates karnıyarık sos için malzemeler:

1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su

PATATES KARNIYARIK TARİFİ

Patates karnıyarık için önce iç harcı hazırlanmalıdır. Bunun için; kıymayı tavada biraz kavurun, ince küpler halinde doğradığınız soğan ve sarımsaği ekleyerek kavurmaya devam edin. Ardından ince doğranmış yeşil biberi de ekleyin.

Küp şeklinde doğradığınız domatesleri ilave ettikten sonra salçayı ve baharatları da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Suyunu çekmeye başladığında, son olarak kıyılmış maydanozları da tavaya alıp karıştırın ve altını kapatıp soğumaya bırakın.

Patates çanağı için; patatesleri soyup ortadan ikiye bölerek içini dikkatlice oyun.

Kızgın yağda patatesleri biraz kızartın.

Patatesleri fırın kabına alın ve ortalarına kıymalı harcı doldurun.

Sosu için salçayı su ile karıştırın ve patates karnıyarığın aralarına gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik bırınde üzeri kızarana kadar pişirin.

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