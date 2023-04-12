Gelinim Mutfakta pilavlı tavuk kebap tarifi! Üzeri nar gibi kızaran pilavlı tavuk kebap nasıl yapılır?

Tavuklu tarifleri seviyorsanız pilav ve tavuk uyumunu kaçırmamanız gerekiyor. Bu enfes lezzet yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Akşam yemeğine ne pişirsem diye düşünüyorsanız pilavlı tavuk kebabını kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER 5-6 adet tavuk baget

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç (küp küp doğranmış)

1 küçük kase bezelye

1 adet orta boy soğan

2 adet büyük boy domates rendesi (ya da domates sosu)

3-3,5 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tavukların üzeri için:

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

TARİF İlk olarak tavukları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlamaya bırakın. Tavuklar haşlandıktan sonra isterseniz derilerini çıkarın.

Pirinçleri güzelce yıkayın ve 20 dakika ılık suda bekletin. Soğanı yemeklik doğrayın. Tencereye alarak kavurun. Üzerine küp küp doğradığınız havuçları ekleyin kavurmaya devam edin.

Bezelyeleri ekleyin birkaç tur çevirin.

Domates rendesini ve pirinçleri de ekleyip bir kaç dakika daha kavurun.

En son tuz ve karabiberi de ilave edip ocaktan alın.

Pirinçleri fırın kabına ya da borcama alın. Üzerine tavuk bagetleri yerleştirin.

Tavuk suyunu da üzerine dökün. Tavukların üzerine daha güzel kızarmaları için salçalı sos sürün.

Yağlı kağıdı suda ıslatın ve buruşturun. Bu şekilde fırın kabınızın üzerini kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pilavlar suyunu çekene kadar 20 dakika kadar pişirin.

Pilavı 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

