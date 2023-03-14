Gelinim Mutfakta piyano pasta tarifi! Çok renkli piyano pasta nasıl yapılır?

Piyano pasta tarifi kakaolu keki ve enfes kremasıyla eşsiz bir tada sahip oluyor. Kısa süre içerisinde hazırlanan bu pratik tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor. Piyano pastasını yiyen herkes bu tatlının tarifini istiyor.

MALZEMELER Kek katı için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Keki Islatmak İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı granül kahve

Kreması için:

500 ml. süt

1,5 çay bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı çiğ krema

Üzeri için:

3 yemek kaşığı kakao

TARİF Keki hazırlamak için; yumurtaları derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ekleyip şeker taneleri tamamen eriyene kadar mikser yardımıyla karıştırın.

Ayçiçek yağı ve süt ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.

Un, kakao ve kabartma tozunu ayrı bir yere eleyip karıştırdıktan sonra azar azar kek harcına ekleyin. Hızlıca karıştırıp kıvam almasını sağlayın.

Kek harcını; hafifçe yağlanmış, ısıya dayanıklı, dikdörtgen bir kalıba döküp üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.

Kreması için; süt, un ve toz şekeri derin bir tencereye alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sonrasında ocağa aldığınız krema karışımını, tereyağ ilavesiyle kısık ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alıp kremayı da ekleyin ve çırpın.

Fırından çıkan keki oda ısısında dinlendirdikten sonra granül kahveyle karıştırdığınız ılık sütle ıslatın.

Islattığınız kekin üzerini hazırladığınız krema ile kaplayın. Üzerini düzeltin.

İnce şeritler halinde kestiğiniz yağlı kağıtları kekin üzerine aralıklı olacak şekilde yerleştirin.

Üzerine ince bir kat kakao serpin.

Kağıtları dikkatlice kaldırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

