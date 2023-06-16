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    4. Gelinim Mutfakta sakızlı Ankara sarması tarifi! Eşsiz lezzetiyle sakızlı Ankara sarması nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta sakızlı Ankara sarması tarifi! Eşsiz lezzetiyle sakızlı Ankara sarması nasıl yapılır?

    16.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü sakızlı Ankara sarması tarifi verildi. Gelen misafirlerinize farklı aromaya sahip bir tatlı ikram etmek istiyorsanız sakızlı Ankara sarmasını denemelisiniz. Gelinim Mutfakta izleyicileri sakızlı Ankara sarması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz sakızlı Ankara sarması tarifi...

    Gelinim Mutfakta sakızlı Ankara sarması tarifi! Eşsiz lezzetiyle sakızlı Ankara sarması nasıl yapılır?

    Sakızlı Ankara sarması tarifi sakızlı muhallebi sevenlerin favorisi oluyor. Hem görsel hem de lezzet olarak oldukça sevilen sakızlı Ankara sarması tarifini herkesin denemesi gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 1 Paket Damla Sakızlı Muhallebi
    • 3,5 Su Bardağı (750 ml) Süt
    • 1-2 Tatlı Kaşığı Tereyağı (10-20 gr)
    • 1,5 Paket (yaklaşık 180 g) Kakaolu Bisküvi

    TARİF

    • 3,5 su bardağı sütü bir tencereye koyun ve üzerine 1 paket Damla Sakızlı Muhallebinin tamamını boşaltın.
    • Orta ateşte devamlı karıştırarak muhallebiyi pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 1-2 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave edin. 3-4 dakika daha pişirin.
    • Ocaktan aldıktan sonra 3-5 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra bir çırpma kabına boşaltıp mikser yardımı ile 5 dakika kadar orta devirde çırpın.
    • Diğer taraftan 1,5 paket kakaolu bisküviyi mutfak robotunda un haline gelene kadar kadar çekin ve 25*35 cm boyutlarındaki bir cam tepsinin zeminine bisküvileri eşit şekilde serpin.
    • Hazırlamış olduğunuz Damla Sakızlı Muhallebiyi bir kaşık yardımı ile acele etmeden, tepsideki bisküvilerin üzerini tamamen kaplayıncaya kadar dökün.
    • Tüm muhallebiyi dikkatlice yaydıktan sonra tepsinin üzerini bir streç film ile kapatın ve buzdolabında 6-7 saat soğutarak dinlendirin. Buzdolabından aldığınız tatlıyı, uzun şeritler halinde dilimleyin ve bir spatula yardımıyla rulo şekli vererek servis yapın.

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    AFİYET OLSUN!

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