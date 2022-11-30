YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Köfte Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaran sebzeli çanak köfte nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaran sebzeli çanak köfte nasıl yapılır?

30.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü sebzeli çanak yemeği yapılıyor. Patatesin, sebzelerin ve kıymanın birleştiği bu eşsiz lezzet herkesi hayran bırakıyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan sebzeli çanak tarifi yemek davetlerinizin favori lezzetlerinden olacak. İzleyiciler 'Sebzeli çanak nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte sebzeli çanak tarifi...

Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaran sebzeli çanak köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk

Misafirlerinize hem lezzetli hem de gösterişli görünen bir yemek sunmak istiyorsanız sebzeli çanak köfte tarifi tam size göre! Üzeri nar gibi kızaran bu tarif oldukça pratik bir şekilde yapılmasına rağmen yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • 500 gr. köftelik kıyma
  • 1 adet kırmızı soğan – rende
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • 1 avuç maydanoz – ince kıyılmış
  • İç harcı için malzemeler
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kapya biber
  • ½ su bardağı bezelye
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Üzeri için malzemeler
  • 1 su bardağı kaşar peyniri – rende

TARİF

  • Köftesi için;
  • Kıyma, rende kırmızı soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, ince kıyılmış maydanoz ve ketçabı iyice yoğurun.
  • İç Harcı için;
  • Patates ve havucu küçük küp doğrayın. Biberleri küçük doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin, sırasıyla havuç, patates ve biberleri ekleyip, 5 dakika kavurun. Haşlanmış bezelye, tuz, karabiber ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip, 3 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Birleştirmek için;
  • Yoğurduğunuz kıymayı 6 eşit parçaya bölün. Kıyma parçalarınızı çanak şekline getirin. Sebzeli harcı üzerine ilave edin. Rendelediğiniz kaşar peynirlerini sebzeli harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika kaşarlar eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Kış ayının şifası ilaç gibi altın süt tarifi

Kış ayının şifası ilaç gibi altın süt tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tirit yemeği tarifi! Parmak ısırtacak

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tirit yemeği tarifi! Parmak ısırtacak

Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaracak

Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaracak

Daha lezzetli bir tarif yok! Karnabahar graten tarifi

Daha lezzetli bir tarif yok! Karnabahar graten tarifi

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.