Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaran sebzeli çanak köfte nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü sebzeli çanak yemeği yapılıyor. Patatesin, sebzelerin ve kıymanın birleştiği bu eşsiz lezzet herkesi hayran bırakıyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan sebzeli çanak tarifi yemek davetlerinizin favori lezzetlerinden olacak. İzleyiciler 'Sebzeli çanak nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte sebzeli çanak tarifi...
Misafirlerinize hem lezzetli hem de gösterişli görünen bir yemek sunmak istiyorsanız sebzeli çanak köfte tarifi tam size göre! Üzeri nar gibi kızaran bu tarif oldukça pratik bir şekilde yapılmasına rağmen yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.
MALZEMELER
500 gr. köftelik kıyma
1 adet kırmızı soğan – rende
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kimyon
2 yemek kaşığı ketçap
1 avuç maydanoz – ince kıyılmış
İç harcı için malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet kapya biber
½ su bardağı bezelye
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Üzeri için malzemeler
1 su bardağı kaşar peyniri – rende
TARİF
Köftesi için;
Kıyma, rende kırmızı soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, ince kıyılmış maydanoz ve ketçabı iyice yoğurun.
İç Harcı için;
Patates ve havucu küçük küp doğrayın. Biberleri küçük doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin, sırasıyla havuç, patates ve biberleri ekleyip, 5 dakika kavurun. Haşlanmış bezelye, tuz, karabiber ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip, 3 dakika daha kavurmaya devam edin.
Birleştirmek için;
Yoğurduğunuz kıymayı 6 eşit parçaya bölün. Kıyma parçalarınızı çanak şekline getirin. Sebzeli harcı üzerine ilave edin. Rendelediğiniz kaşar peynirlerini sebzeli harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika kaşarlar eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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