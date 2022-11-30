Gelinim Mutfakta Sebzeli çanak tarifi! Üzeri nar gibi kızaran sebzeli çanak köfte nasıl yapılır?

Misafirlerinize hem lezzetli hem de gösterişli görünen bir yemek sunmak istiyorsanız sebzeli çanak köfte tarifi tam size göre! Üzeri nar gibi kızaran bu tarif oldukça pratik bir şekilde yapılmasına rağmen yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER 500 gr. köftelik kıyma

1 adet kırmızı soğan – rende

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

2 yemek kaşığı ketçap

1 avuç maydanoz – ince kıyılmış

İç harcı için malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kapya biber

½ su bardağı bezelye

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Üzeri için malzemeler

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

TARİF Köftesi için;

Kıyma, rende kırmızı soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, ince kıyılmış maydanoz ve ketçabı iyice yoğurun.

İç Harcı için;

Patates ve havucu küçük küp doğrayın. Biberleri küçük doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin, sırasıyla havuç, patates ve biberleri ekleyip, 5 dakika kavurun. Haşlanmış bezelye, tuz, karabiber ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip, 3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Birleştirmek için;

Yoğurduğunuz kıymayı 6 eşit parçaya bölün. Kıyma parçalarınızı çanak şekline getirin. Sebzeli harcı üzerine ilave edin. Rendelediğiniz kaşar peynirlerini sebzeli harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika kaşarlar eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

