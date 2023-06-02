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    4. Gelinim Mutfakta Sivas usulü kalburabastı tarifi! Bol şerbetli kalburabastı nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta Sivas usulü kalburabastı tarifi! Bol şerbetli kalburabastı nasıl yapılır?

    02.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü Sivas usulü kalburabastı tarifi verildi. Sivaslıların en sevdiği tatlılar arasında yer alan kalburabastının bu tarifi oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Sivas usulü kalburabastı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes Sivas usulü kalburabastı tarifi...

    Gelinim Mutfakta Sivas usulü kalburabastı tarifi! Bol şerbetli kalburabastı nasıl yapılır?

    Sivas usulü kalburabastı şerbetli tatlılar arasında oldukça seviliyor. Bu enfes tarif özel günlerde, kandillerde ve bayramlarda sıklıkla yapılıyor. Tam kıvamında hazırlanan kalburabastı tatlısının tadına doyum olmuyor.

    MALZEMELER

    • 250 gram tereyağı
    • 1 adet yumurta
    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 çay bardağı sıvı yağ
    • Yarım çay bardağı süt
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 paket vanilya
    • 4-5 su bardağı un
    • Şerbeti için:
    • 3 su bardağı su
    • 3 su bardağı toz şeker
    • Birkaç damla limon suyu

    TARİF

    • İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlamakla başlayın.
    • Su ve şekeri bir tencerede birleştirin.
    • Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edip karıştırın ve tencereyi ocaktan alın.
    • Şerbetin çok yoğun veya çok sulu olmamasına özen gösterin. Şerbet kıvam alınca ılımaya bırakın.
    • Tereyağını tavada eritin ve biraz ılıtıp derin bir karıştırma kabına alın.
    • Sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, kabartma tozu, vanilyayı da karıştırma kabına ekleyin.
    • Yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.
    • Dilerseniz hamura iri çekilmiş fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz.
    • Hamurunuzdan küçük parçalar alın. Bir kalburun üstüne hafifçe bastırıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.
    • Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
    • Fırından çıkarttığınız hurma tatlılarını kısa bir süre dinlendirdikten sonra üzerine hazırladığınız şerbeti dökün.
    • Tatlınız şerbetini tamamen çektikten sonra servis edebilirsiniz.

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    AFİYET OLSUN!

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