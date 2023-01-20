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Gelinim Mutfakta Sivas usulü kelle tarifi! İçi sürpriz dolu Sivas usulü kelle nasıl yapılır?

20.01.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde Sivas usulü kelle tarifi yapılıyor. Hamuru çıtır olan içi sürpriz malzemelerle dolu olan Sivas usulü kelle tarifi sevilerek tüketiliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Sivas usulü kelle tarifi nasıl yapılır merak ediyor.

Gelinim Mutfakta Sivas usulü kelle tarifi! İçi sürpriz dolu Sivas usulü kelle nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Sivas usulü kelle tarifi herkesin seveceği tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Oldukça leziz malzemelerle yapılan bu tatlı Sivas'ta yemek davetlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Sivas usulü kelle tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un
  • İç harcı için
  • 1 kase ev eriştesi
  • 1 kase fındık
  • 1 kase badem
  • 1 kase ceviz
  • 1 kase kuru üzüm
  • 1/2 çay kaşığı zencefil, tarçın
  • 1/2 çay kaşığı toz karanfil, tuz
  • 250 g tereyağı
  • Nişasta
  • Şerbeti için
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su

TARİF

  • Hamuru için derin bir karıştırma kabının içine süt ve suyu ekleyip karıştırın. Ardından karışımın üzerine 1/2 su bardağı sıvı yağı ilave edin.
  • Sıvı malzemelerin üzerine kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. Hamuru düz bir zemine alın ve 12 eşit bezeye ayırın. Üzerine bez örterek dinlenmeye bırakın.
  • Şerbeti için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu tencereye alarak orta ısılı ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırıp kaynatın.
  • Baklava hamurunun 11 bezesini nişasta serpilen zeminde incecik açın. Her yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
  • Derin bir tencereyi yağlayın ve açılan 11 baklava yufkasını uçları dışarıda kalacak şekilde üst üste tencerenin içine serin.
  • Kuru üzümleri sıcak suda biraz haşlayın. Küçük bir tavaya biraz tereyağı ekleyin ve fındıkları hafifçe kavurun. Üzümleri fındıkların üzerine ilave ederek kavurun.
  • Ev eriştelerini haşlayıp süzün. Üzerine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ve 2 büyük servis kaşığı şerbet ilave edin.
  • Zencefil, tarçın ve karanfili serpiştirip karıştırın. Tencereye serilen baklava yufkalarının içine biraz iç harçtan yerleştirin. Sonra üzerine erişteleri koyun.
  • En üst katta erişte kalacak şekilde aynı işlemi tekrarlayın. Kalan son bezeyi de açın ve üzerine kapatın.
  • Tencerenin dışında kalan baklava hamurunun uçlarını kesin, tencerede kalan kısımlarını ise içe doğru katlayın.
  • Kalan tereyağını da üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış 150 derece fırında, yaklaşık 1.5 saat kızarana kadar pişirin.
  • Tatlı piştikten sonra servis kabına ters çevirin ve üzerine kalan şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra dilimleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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