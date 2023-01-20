Gelinim Mutfakta Sivas usulü kelle tarifi! İçi sürpriz dolu Sivas usulü kelle nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde Sivas usulü kelle tarifi yapılıyor. Hamuru çıtır olan içi sürpriz malzemelerle dolu olan Sivas usulü kelle tarifi sevilerek tüketiliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Sivas usulü kelle tarifi nasıl yapılır merak ediyor.
Sivas usulü kelle tarifi herkesin seveceği tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Oldukça leziz malzemelerle yapılan bu tatlı Sivas'ta yemek davetlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Sivas usulü kelle tarifini mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
Hamuru için
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1/2 su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
İç harcı için
1 kase ev eriştesi
1 kase fındık
1 kase badem
1 kase ceviz
1 kase kuru üzüm
1/2 çay kaşığı zencefil, tarçın
1/2 çay kaşığı toz karanfil, tuz
250 g tereyağı
Nişasta
Şerbeti için
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
TARİF
Hamuru için derin bir karıştırma kabının içine süt ve suyu ekleyip karıştırın. Ardından karışımın üzerine 1/2 su bardağı sıvı yağı ilave edin.
Sıvı malzemelerin üzerine kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. Hamuru düz bir zemine alın ve 12 eşit bezeye ayırın. Üzerine bez örterek dinlenmeye bırakın.
Şerbeti için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu tencereye alarak orta ısılı ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırıp kaynatın.
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