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Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Soslu pratik börek nasıl yapılır?

03.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü soslu pratik börek yapılıyor. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan soslu pratik börek çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olmaya geliyor. Soslu pratik börek çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri soslu pratik börek nasıl yapılır merak ediyor. İşte leziz Soslu pratik börek tarifi...

Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Soslu pratik börek nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
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Kaç kisilik 14
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Börek tarifleri çay saatlerinin, kahvaltıların kurtarıcı lezzeti olabiliyor. Herkesin severek tükettiği böreklerin çok sayıda çeşidi bulunuyor. Soslu pratik börek de hem tadına doyulmaz lezzeti hem de kolay yapımı ile gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 4 tane yufka
  • 1 tane yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığının ucuyla kabartma tozu
  • 1 çay kaşığının ucuyla tuz
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 tane sade maden suyu
  • Arası için;
  • Haşlanmış patates
  • Beyaz peynir
  • Maydanoz
  • Tuz
  • Pul biber

TARİF

  • Böreğin iç harcı için patatesleri haşlayıp soyun. Sıcakken ezecek ya da çatalla ezin. Patatesleri bir kap içine alıp üzerine diğer iç harç malzemelerini ekleyin. İç harcı karıştırıp kenarda bekletin.
  • Böreğin sosu için geniş ve derin bir kase içine sos malzemelerinin hepsini alın. Malzemeler homojen kıvam alana kadar çırpın. Sos da hazır olunca böreği yapmaya başlayın.
  • Börek için yufkaları eşit 4 üçgen şeklinde kesin. Üçgen parçalardan birinin üzerine her yerine gelecek şekilde sos sürün. Geniş kısmına iç harçtan koyup çok sıkı olmayacak şekilde rulo olarak sarın.
  • Sardığınız ruloyu kendi etrafında döndürüp gül şekli verin. Bu şekilde börekleri hazırlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Kalan sosu böreklerin üzerine sürün.
  • İsteğe göre susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat süre ile pişirin. Börekler pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyip sonrasında servisini yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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