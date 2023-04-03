Gelinim Mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi! Evde soslu tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tantuni en sevilen sokak lezzetlerinden. Evde yapacağınız özel soslu tantuni tarifi ile de tıpkı dışarıda yediğiniz enfes tantuni lezzetini elde etmeniz mümkün. Bu eşsiz tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER Salata için;

1 adet soğan

¼ demet maydanoz

1 adet domates

Sumak

Tavuk için;

1 adet tavuk göğsü

1 adet lavaş

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı su

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

TARİF Öncelikle tavuk göğsünü ikiye bölün ve kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğrayın.

Doğradığınız tavukları tencereye eklediğiniz suyun içerisine alın ve haşlamaya bırakın.

Tavuklar haşlanırken, tantuninin iç harcı için, maydanozları ince ince kıyın, soğanları piyazlık ve domatesleri küçük küçük doğrayın.

Maydanoz, domates ve soğanları bir kapta birleştirin. Üzerine tuz ve sumak ekleyerek güzelce karıştırın ve kenarda bekletin.

Haşlanan tavukların suyunu süzün. Tavayı ocağa alın. İçine sıvıyağ ve toz biber ekleyip ısıtın.

Ardından haşlanan tavukları üzerine ekleyerek soteleyin.

Tavukların üzerine su, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Lavaşın içerisine önce hazırladığınız salatayı koyup yayın. Üzerine tavukları yerleştirin ve lavaşı rulo şeklinde sarın.

AFİYET OLSUN!



