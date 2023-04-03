Gelinim Mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi! Evde soslu tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tantuni en sevilen sokak lezzetlerinden. Evde yapacağınız özel soslu tantuni tarifi ile de tıpkı dışarıda yediğiniz enfes tantuni lezzetini elde etmeniz mümkün. Bu eşsiz tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
Salata için;
1 adet soğan
¼ demet maydanoz
1 adet domates
Sumak
Tavuk için;
1 adet tavuk göğsü
1 adet lavaş
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yemek kaşığı su
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
TARİF
Öncelikle tavuk göğsünü ikiye bölün ve kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğrayın.
Doğradığınız tavukları tencereye eklediğiniz suyun içerisine alın ve haşlamaya bırakın.
Tavuklar haşlanırken, tantuninin iç harcı için, maydanozları ince ince kıyın, soğanları piyazlık ve domatesleri küçük küçük doğrayın.
Maydanoz, domates ve soğanları bir kapta birleştirin. Üzerine tuz ve sumak ekleyerek güzelce karıştırın ve kenarda bekletin.
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