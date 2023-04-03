YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tavuk Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi! Evde soslu tavuk tantuni nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi! Evde soslu tavuk tantuni nasıl yapılır?

03.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü soslu tavuk tantuni tarifi verildi. Mersin'in eşsiz lezzetleri arasında yer alan soslu tavuk tantuni ekran başından iştah kabarttı. Gelinim Mutfakta izleyicileri soslu tavuk tantuni nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tadına doyum olmayan soslu tavuk tantuni tarifi...

Gelinim Mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi! Evde soslu tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tantuni en sevilen sokak lezzetlerinden. Evde yapacağınız özel soslu tantuni tarifi ile de tıpkı dışarıda yediğiniz enfes tantuni lezzetini elde etmeniz mümkün. Bu eşsiz tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Salata için;
  • 1 adet soğan
  • ¼ demet maydanoz
  • 1 adet domates
  • Sumak
  • Tavuk için;
  • 1 adet tavuk göğsü
  • 1 adet lavaş
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber

TARİF

  • Öncelikle tavuk göğsünü ikiye bölün ve kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğrayın.
  • Doğradığınız tavukları tencereye eklediğiniz suyun içerisine alın ve haşlamaya bırakın.
  • Tavuklar haşlanırken, tantuninin iç harcı için, maydanozları ince ince kıyın, soğanları piyazlık ve domatesleri küçük küçük doğrayın.
  • Maydanoz, domates ve soğanları bir kapta birleştirin. Üzerine tuz ve sumak ekleyerek güzelce karıştırın ve kenarda bekletin.
  • Haşlanan tavukların suyunu süzün. Tavayı ocağa alın. İçine sıvıyağ ve toz biber ekleyip ısıtın.
  • Ardından haşlanan tavukları üzerine ekleyerek soteleyin.
  • Tavukların üzerine su, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
  • Lavaşın içerisine önce hazırladığınız salatayı koyup yayın. Üzerine tavukları yerleştirin ve lavaşı rulo şeklinde sarın.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan sofralarına layık: Yumuşacık soslu tavuk tarifi!Ramazan sofralarına layık: Yumuşacık soslu tavuk tarifi!
Anahtar Kelimeler:
Tantuni Gelinim Mutfakta tavuk tantuni tavuk tantuni nasıl yapılır tavuk tantuni tarifi tarifi

En Çok Okunan Haberler

Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenlerin ağızları açık kaldı

Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenlerin ağızları açık kaldı

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi

Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi

Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak

Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 12.günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 12.günü iftar menüsü

Yumuşacık Arnavut ciğeri tarifi! Esnaf lokanta usulü ciğer lezzeti

Yumuşacık Arnavut ciğeri tarifi! Esnaf lokanta usulü ciğer lezzeti

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.