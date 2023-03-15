YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Börek Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta sosyete mantısı tarifi! Çay saatinin vazgeçilmezi sosyete mantısı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta sosyete mantısı tarifi! Çay saatinin vazgeçilmezi sosyete mantısı nasıl yapılır?

15.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü yarışmacılardan sosyete mantısı tarifi istendi. Çaya gelen misafirlere çıkarılacak en uygun tarifler arasında yer alan sosyete mantısı sevilerek tüketiliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan sosyete mantısı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes sosyete mantısı tarifi...

Gelinim Mutfakta sosyete mantısı tarifi! Çay saatinin vazgeçilmezi sosyete mantısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 12
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Sosyete mantısı yufka ve kıymalı iç harcın buluşmasıyla ortaya çıkan en sevilen börek tarifleri arasında yer alıyor. Bol yoğurt ve yağ ile servis edilen sosyete mantısının hem görünümü hem de lezzeti kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 adet yumurta
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1.5 yemek kaşığı salça
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF

  • İç harcı için; bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın.
  • Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla 4’e kesin.
  • Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın.
  • Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın.
  • Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz.
  • Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.
  • Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirin.
  • Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın.
  • Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enfes pırasalı börek tarifi! Çıtır çıtır pırasalı börek nasıl yapılır?Enfes pırasalı börek tarifi! Çıtır çıtır pırasalı börek nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır sosyete mantısı tarif mantısı

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'

'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Gelinim Mutfakta piyano pasta tarifi

Gelinim Mutfakta piyano pasta tarifi

Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?

Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?

TikTok'ta trend oldu! Milyonlarca kişinin denediği TikTok salatası tarifi

TikTok'ta trend oldu! Milyonlarca kişinin denediği TikTok salatası tarifi

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.