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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

20.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nursel Ergin şimdilerde, gündüz kuşağı Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sunucu ve oyuncunun nasıl ünlü olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Daha önce Cam Kırıkları adlı dizide rol alan Nursel Ergin sonrasında Mutfağım adlı yemek programıyla yeniden seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sonrasında ise Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk yapmıştı.

NURSEL ERGİN BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programını sunan Nursel Ergin, uzun süre ekranlarda olmasıyla tanınan simalardan biri haline geldi.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

42 yaşındaki ünlü sunucunun şöhreti nasıl yakaladığı duyanları şaşırttı.
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Nursel Ergin meğer yıllar önce yayınlanan, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı 'Var mısın Yok musun?' programına katılmış.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Nursel Ergin o yarışmadan 201 bin TL'lik ödülle ayrılmıştı.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Bu yarışmadaki tavırlarıyla sevilen biri haline gelen Ergin, programdan sonra da ekranlarda yer almaya devam etti.
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

2017 yılında Murat Akyer ile hayatını birleştiren Ergin'in mutlu evliliği sürüyor.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Nursel Ergin, eşiyle karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu


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