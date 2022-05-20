Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bakın nasıl ünlü olmuş! Geçmişi öğrenenler şoke oldu

Daha önce Cam Kırıkları adlı dizide rol alan Nursel Ergin sonrasında Mutfağım adlı yemek programıyla yeniden seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sonrasında ise Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk yapmıştı.

NURSEL ERGİN BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programını sunan Nursel Ergin, uzun süre ekranlarda olmasıyla tanınan simalardan biri haline geldi.

42 yaşındaki ünlü sunucunun şöhreti nasıl yakaladığı duyanları şaşırttı.



Nursel Ergin meğer yıllar önce yayınlanan, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı 'Var mısın Yok musun?' programına katılmış.

Nursel Ergin o yarışmadan 201 bin TL'lik ödülle ayrılmıştı.

Bu yarışmadaki tavırlarıyla sevilen biri haline gelen Ergin, programdan sonra da ekranlarda yer almaya devam etti.



2017 yılında Murat Akyer ile hayatını birleştiren Ergin'in mutlu evliliği sürüyor.

Nursel Ergin, eşiyle karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.



