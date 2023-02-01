Gelinim Mutfakta Üç beden incelten karnabahar tarifi! Hem sağlıklı hem de lezzetli karnabahar nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü üç beden incelten karnabahartarifi yapılıyor. Karnabahar fazla sevilmeyen bir sebze olmasına rağmen doğru koşullarda yapıldığında oldukça lezzetli olabiliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri üç beden incelten karnabahar tarifini oldukça merak etti.
Karnabahar sağlığımız için en faydalı sebzeler arasında yer alıyor. Fırında yapılan karnabaharlar özel sosları ile oldukça lezzetli oluyor. Bu karnabaharı yiyen herkes tarifini istiyor.
MALZEMELER
1 orta boy karnabahar
Tuz
Çeyrek limon suyu
Kıymalı Harcı İçin;
2 adet soğan
2 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
5 yemek kaşığı sıvı yağ
300g kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıcak su
Beşamel sosu için;
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Maydanoz
TARİF
Öncelikle karnabaharı küçük parçalara ayıralım.
Ardından uygun bir tencereye alalım, üzerine tuz ve limon suyunu ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar haşlayalım. Ara ara çatal ile kontrol ederek haşlandığını anlayabilirsiniz.
Kıymalı harcı için soğanları küçük küçük doğrayalım. Yeşil biberleri ve kırmızı biberi de doğrayalım.
Ocağa aldığımız tavaya sıvı yağı alalım ve kıymayı ekleyerek rengi dönünceye kadar kavuralım.
Üzerine soğanları ve biberleri ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edelim.
Daha sonra salça, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim.
Son olarak suyu da ekleyelim ve kıyma suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım.
Haşladığımız karnabaharları borcama alalım. Üzerine kıymalı harcımızdan dökelim.
Yemeğimizin beşamel sosu için uygun bir tencereye tereyağını alalım ve eritelim.
Ardından üzerine unu ekleyelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım.
Unun kokusu çıktıktan sonra bir taraftan sütü dökelim bir taraftan karıştırmaya devam edelim.
Beşamel sosumuzu koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.
Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştıralım, 1-2 dakika daha pişirerek ocaktan alalım.
Hazırladığımız beşamel sosu yemeğin her yerine gelecek şekilde gezdirelim ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 35 dakika pişmeye bırakalım.
Sürenin sonunda fırından alıp kaşar peyniri serperek 15 dakika daha peynirler eriyinceye kadar tekrar fırına verelim.
Peynirleri güzelce eriyen yemeğimizi fırından alalım, üzerine maydanoz serpiştirip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim.
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