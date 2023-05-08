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Gelinim Mutfakta yaprak dolama tarifi! Sarma lezzetinde yaprak dolama nasıl yapılır?

08.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü yaprak dolama tarifi verildi. Yaprak sarmanın lezzetini katlayan yaprak dolma tarifi oldukça beğeniliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan yaprak dolama nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte yaprak dolama tarifi...

Gelinim Mutfakta yaprak dolama tarifi! Sarma lezzetinde yaprak dolama nasıl yapılır?

Yaprak dolama tarifi birçok yörede yaprak sarmaya verilen isim olarak biliniyor. Yaprak dolamanın içerisine isteğe göre nar ekşisi de girebiliyor. Bu enfes yaprak dolma tarifi yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • Yarım kilo asma yaprağı
  • 250 gr kıyma
  • 2-3 adet soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz, karabiber, kırmızıbiber
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

TARİF

  • Soğan çok ince doğranır, pirinç, sıvı yağ, domates salçası, biber salçası, baharatlar, nar ekşisi ve kıyma karıştırılıp harç hazırlanır.
  • 1 adet asma yaprağı alınır ve içine biraz harç konup sarma şeklinde sarılır.
  • Tencereye dizilir ve üzerine gelecek kadar su eklenir, üzerine tabak veya ağırlık kapatılır ve pişmeye bırakılır.
  • Suyunda azalma olursa azar azar sıcak su eklenebilir. Yaklaşık 40 dakika da kısık ateşte pişer.


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