Gelinin Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışması ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 175. Bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti!

Gelinim Mutfakta’nın gelinleri 35. haftanın son bölümünde "Lokmalık İrmik Tatlısı" tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta 175. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 10 bin TL değerindeki 5 bileziği kazandı. İşte, günlük ve haftalık puan durumu...

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan 8 puan toplayan Hatice sonuncu oldu, Hatice’yi 12 puanla Betül takip etti. En yüksek puanı ise Ezgi ile Cansu aldı. Kura çekilişi sonucunda Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında ise en az puanları Betül-Gül Polat ve Hatice-İlhame Cebiroğlu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuz dördüncü hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. 48 puan toplayan Betül ve kayınvalidesi Gül Polat ise yarışmaya veda etti. 54 puan toplayan Hatice-İlhame Cebiroğlu son anda elenmekten kurtuldu. Haftanın kazananı Ezgi oldu, 70 puan toplayan Ezgi 5 bileziği almaya hak kazandı.



