Gelinliği beğenilmemişti! Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı şoke etti

Geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çift, önceki akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında nikah töreni yaptı. Törene yakın çevresini davet eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da en çok konuşulan konuların başında geldi.

Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.

Nazlı Kayı, nikah töreni için straplez tüy detaylı bir gelinlik tercih etti. Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatının 12.000 dolar yani 107.720 TL olduğu söyleniyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPTILAR

Aşklarını göz önünde yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, nikah töreninin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Hacı Sabancı, nikah töreninde çekilen fotoğrafa "Karımla tanışın" notunu eklerken Kayı da "Kocamla" ifadesini kullandı. Aylardır evlilik hazırlığı yapan çift, önümüzdeki günlerde bir düğün de yapacak.

