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Gelinliğini üç beden küçük alıp düğüne kadar 25 kilo verdi!

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EĞLENCE  | 20.07.2019 01:37 | Son Güncelleme

Britanya’da, Devon’da yaşayan 32 yaşındaki Samantha Parramore, çocukluğundan beri kilo vermek istiyor ancak başaramıyordu. Bu yıl evlenme kararı alan Parramore, gelinliğini üç beden küçük satın aldı ve 25 kilo vererek içine girmeyi başardı.

Gelinliğini üç beden küçük alıp düğüne kadar 25 kilo verdi!

Çocukluğundan beri fazla kilolarıyla başı dertte olduğunu anlatan Parramore, ocak ayında erkek arkadaşı evlenme teklif ettiğinde 110 kiloydu. “Artık kilo vermem şart” diyen Parramore, hedefine ulaşabilmek için üç beden küçük bir gelinlik satın aldı ve hazirandaki düğünden önce 85 kiloya indi.

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Düğünün ve gelinlik giymenin kendisini motive ettiğini söyleyen Parramore, sağlıksız gıdaları kesip dengeli beslenerek ve spor yaparak amacına ulaştı.

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“Hayalimdeki gelinliği giyebildiğim için çok mutluyum” diyen Parramore, ilk günlerde zorlansa da artık sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimine dönüştürdüğünü söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kilo verme hikayeleri gelinlik

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