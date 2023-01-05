Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta perşembe akşamları saat 20:00’de ekrana geliyordu. 5 Ocak Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. İşte yeni bölüm tarihi

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. Saat 22:30’da ise Yeşilçam’ın sevilen filmi Aile Şerefi ekrana gelecek.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Aile Şerefi

00:30 Eltilerin Savaşı

02:45 Kızılcık Şerbeti

