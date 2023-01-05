Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta perşembe akşamları saat 20:00’de ekrana geliyordu. 5 Ocak Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. İşte yeni bölüm tarihi
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. Saat 22:30’da ise Yeşilçam’ın sevilen filmi Aile Şerefi ekrana gelecek.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Aile Şerefi
00:30 Eltilerin Savaşı
02:45 Kızılcık Şerbeti