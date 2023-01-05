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Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı

05.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm için araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasında Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Yılbaşı dolayısıyla bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok? Show TV yayın akışı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta perşembe akşamları saat 20:00’de ekrana geliyordu. 5 Ocak Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. İşte yeni bölüm tarihi

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor. Saat 22:30’da ise Yeşilçam’ın sevilen filmi Aile Şerefi ekrana gelecek.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

gelsin-hayat-bildiği-gibi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

gelsin

18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Aile Şerefi
00:30 Eltilerin Savaşı
02:45 Kızılcık Şerbeti

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