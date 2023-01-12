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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

12.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de hayat verdiği Melek karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Rojbin Erden, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Sosyal medyayı aktif kullanan Rojbin Erden'in cesur paylaşımları beğeni topladı. Erden'e takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Rojbin Erden, ilk televizyon deneyimini Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yaşadı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

26 yaşındaki oyuncu kendine has tarzı ve duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunan Rojbin Erden, sık sık hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle şöhret kapısını aralayan genç oyuncu, Farah Zeynep Abdullah'ı örnek aldığını söylemişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Daha önce modellik yapan Rojbin Erden, iddialı stiliyle de dikkat çekiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti


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