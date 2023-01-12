Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Rojbin Erden cesur paylaşımlarıyla nefes kesti

Sosyal medyayı aktif kullanan Rojbin Erden'in cesur paylaşımları beğeni topladı. Erden'e takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Rojbin Erden, ilk televizyon deneyimini Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yaşadı.
26 yaşındaki oyuncu kendine has tarzı ve duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunan Rojbin Erden, sık sık hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle şöhret kapısını aralayan genç oyuncu, Farah Zeynep Abdullah'ı örnek aldığını söylemişti.
Daha önce modellik yapan Rojbin Erden, iddialı stiliyle de dikkat çekiyor.