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Gemma Atkinson: Tacize uğramış gibi hissettim

09.10.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz oyuncu Gemma Atkinson, katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafla gündeme geldi. 2009 yapımı Boogie Woogie filmindeki cinsel ilişki sahnesi yüzünden zor anlar yaşadığını belirten güzel oyuncu, yaşananlar sonrasında tacize uğramış gibi hissettiğini dile getirdi.

Gemma Atkinson: Tacize uğramış gibi hissettim

Gemma Atkinson, 2009 yılında rol aldığı Boogie Woogie adlı filmde yaşadıklarını yıllar sonra ilk kez anlattı.

Yönetmenliğini Duncan Ward'un üstlendiği, 2009 yapımı Boogie Woogie adlı filmde, Charlotte Bailey adlı bir sanatçıyı canlandıran Atkinson, canlandırması gereken lezbiyen sevişme sahnesinin kendisini çok zorladığını, buna kolay hazırlanamadığını anlattı.

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"CÜRETKAR SAHNELERİ ÇEKEBİLMEK..."

Filmde, bir barda tanışıp ardından da seviştiği karakteri canlandıran Jaime Winstone ile o sahnenin çekimine kadar tanışmak istemediğini söyleyen Atkinson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birbirimizi daha önceden tanıyor olsaydık böylesine cüretkar sahneleri çekebilmek ikimiz için de zor olurdu. Önceleri ikimiz de gergindik. Ancak birkaç kadeh votka içtikten sonra rahatlayıp rolümüze konsantre olduk. Bütün ayrıntıların gerçek olması için elimizden geleni yaptığımız bu sahneyi tek bir defada çektik. Odada sadece Jaime, ben ve iki de kamera vardı.

"KENDİMİ TACİZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sevişme sahnelerinde tamamen soyunmak istemediğini söyleyen 36 yaşındaki oyuncu "Yönetmenimiz Ward'a kalçalarımın çıplak olmasını istemediğimi söyledim. O da bunu kabul etti" diye konuştu. Atkinson buna rağmen canlandırdıkları iki kadın karakterin öpüşmelerinin gerçeğe yakın olması için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Genç yıldız zor konsantre olduğu bu sahnenin etkisinden uzun süre kurtulamadığını da şu sözlerle anlattı: "Çekim bittikten sonra eve gittiğimde kendimi tacize uğramış gibi hissettim ve kendimi hemen banyoya attım."

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