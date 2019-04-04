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Genç erkekler seks yapmak yerine bilgisayar oynamayı tercih ediyor

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ESPOR  | 04.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Araştırmalar genç erkeklerin seks yerine bilgisayar oyunlarını tercih ettiğini gösteriyor.

Genç erkekler seks yapmak yerine bilgisayar oynamayı tercih ediyor

Bilgisayar oyununları uzunca zamandır hayatımızın içinde yer alıyor. Bazı kesimler bilgisayar oyunlarını stres atmak için oynamayı tercih ederken bazı kesimler için oyun oynamak büyük bir tutku. Özellikle son günlerde giderek yaygınlaşan ve giderek büyüyen espor sektörüyle birlikte Y ve Z kuşağı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Bilgisayar oyunlarının seks üzerindeki etkisi

İddialara göre, geçen yılın istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda her dört erkekten biri geçen yıl seks yapmadı. Çevrimiçi uygulamalar ile birlikte karşı cins ile iletişime geçmenin oldukça kolay olduğu bu dönemde böyle bir istatistiğin çıkması oldukça ilginç karşılanıyor.

Amerika’nın The Washington Post gazetesi, son on yılın seks anketleri inceledi. Çıkan sonuçlarda 30 yaş altındaki erkeklerin üçte birinin tam 1 yıl boyunca seks yapmadığı ortaya çıktı. Anketler genç erkeklerin yüzde 28‘inde bu sürenin bir yılı aştığını gösteriyor. Bu rakam 18-30 yaş aralığındaki kadınlar için yüzde 18.

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San Diego Eyalet Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Jean Twenge, bu durumu kişilerin milenyum çağında aileleriyle birlikte yaşadığına; tek başına yaşayanların da bilgisayar oyunlarına kendini kaptırıp seks fikrinden uzaklaştığını düşünüyor.

“Yirmili yaşlarında olan kişiler arasında ortak bir paylaşımı olmayan çok insanlar var. Bu şartlar altında daha az seks yapılması normal.”

Ortak görüş hızla gelişen teknolojinin seks yapma yüzdesini düşürdüğü yönünde. Prof. Twenge, sözlerine şu şekilde devam etti: “Eskiden 22:00’da yapabilecek daha az şey vardı. Bu yüzden günümüzde cinsel partnerinizi yatak odasına çekmenin daha zor olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.”

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Anahtar Kelimeler:
eSpor oyun bilgisayar oyunu

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